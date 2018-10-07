أزيد من 3 ملايين شخص يتوجهون لصناديق الإقتراع بالبوسنة لإختيار رئيس للبلاد

إنطلقت، صباح اليوم الأحد، بالبوسنة والهرسك، الإنتخابات العامة يتم خلالها إنتخاب سلطات ستة مستويات لتدبير شؤون البلاد، منها هيئة الرئاسة، والبرلمان المركزي.

و سيختار 3.3 مليون شخص ناخب ممن لديهم الحق في التصويت مسؤولي ستة مستويات، أعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك من ثلاثة أعضاء، والبرلمان المركزي.

وبرلمانات إثنين من مناطق الحكم الذاتي في البلاد، الصرب والمسلمين الكرواتيين، ورئيس الجانب الصربي، وعشر حكومات خاصة بالمحافظات.

و يتنافس في هذه الإستحقاقات مترشحين عن 67 حزبا سياسيا و 34 تحالفا إنتخابيا.

ويرى الملاحظون أن الانتخابات التي تجري، اليوم الأحد، هي حدث حاسم.

بحيث أنها ستحدد ما إذا كانت البوسنة والهرسك ستتقدم على طريق الإندماج مع الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أم ستبقى ماضية في الصراع العرقي.

و تم تحديد النظام السياسي الإداري في البوسنة والهرسك، وفق إتفاق دايتون للسلام لعام 1995.

وتنقسم البلاد بموجبه إلى جزأين: اتحاد البوسنة والهرسك الذي يسكنه أساسا البوسنيون المسلمون والكاثوليك الكروات، وجمهورية صربيا يسكنه غالبية الصرب الأرثوذكس.