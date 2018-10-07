ارتفاع حصيلة ضحايا "تسونامي"

أعلنت مصادر رسمية في إندونيسيا، اليوم الأحد، أرقاما مفزعة للضحايا بعد الزلزال الذي ضرب جزيرة متبوعا بموجة "تسونامي"، قبل أسبوع.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن عدد قتلى الزلزال والتسونامي ارتفع إلى 1763 شخصا، بعد الكارثة التي ضربت مدينة بالو على الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي.

كما أفادت الوكالة أن 5 آلاف شخص اعتبروا في عداد المفقودين، في منطقتين مدمرتين جراء الحدثين.

ومن المرجح أن تزيد الأرقام الحقيقية عن تلك المعلنة، حيث يعتقد أن المئات مدفونون وسط الطين الذي غمر تجمعات سكنية في جنوبي بالو، بعدما تسبب الزلزال في ظاهرة تميع التربة.