فلسطيني يقتل إسرائيلييْن في الضفة

موقع عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالثة بجروح شمال الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد 7 أكتوبر 2018

قتل إسرائيليين اثنين متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطثذقة صناعية قرب مستوطنة بركان شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح الأحد.

وقالت هيئة البث العبرية ( الإذاعة رسمية)، إن الإسرائيليان (رجل وامرأة) قتلا متأثرين بجروحهما وأن امرأة أخرى تتلقى العلاج.

وأضافت الإذاعة، أن منفذ الهجوم وعمره 23 عاماً، من سكان طولكرم شمالي الضفة، فر من المكان بعد تنفيذ عملية إطلاق النار.

وتابعت نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عمليات بحث واسعة تجري عن منفذ العملية.

وأضاف جيش الاحتلال، أن المهاجم كان يعمل في مصنع حيث وقع إطلاق الرصاص.