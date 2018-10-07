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يوسف الغازي:سنقترح إنشاء مناطق حرة ببشار وتندوف للتصدير نحو إفريقيا

  07 أكتوبر 2018 - 11:20   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الدولي
يوسف الغازي:سنقترح إنشاء مناطق حرة ببشار وتندوف للتصدير نحو إفريقيا

أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني و رئيس غرفة التجارة و الصناعة "الساورة "الغازي يوسف أنه سيتم اقتراح إنشاء مناطق حرة على حدودنا الجنوبية بولايتي بشار و تندوف لبناء مصانع موجهة لسد احتياجات الدول الافريقية بعد استكمال الدراسة الخاصة بنوعية هذه الاحتياجات .

و في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد قال الغازي إن هذا الاستثمار سيكون دون شك محل اهتمام  كل المتعاملين الجزائريين مشددا على ضرورة تصدير خبرة المؤسسات الجزائرية لإفريقيا في مجال  الخدمات و الاستشارة إلى جانب مختلف المنتوجات الأخرى .

ومن منطلق إدراك الجزائر بأن موريتانيا هي بوابة إفريقيا الغربية يضيف المتدخل فإن المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد  الرابط بين الجزائر وموريتانيا يعد بمثابة  الإنطلاقة الأولى لتجسيد التعاون التجاري بين البلدين و نحو الأسواق الافريقية  وسيساهم لا محاله  في تطوير النشاط الإقتصادي بين الجانبين خاصة بعد تذليل عديد العقبات من الجانب الجزائري والتي طرحها المتعاملون الاقتصاديون بخصوص تهيئة هذا الطريق.

وتطرق الغازي إلى اقتراح لتعديل  المسار الجوي الجزائر -نواكشط  ليصبح الجزائر – تندوف- نواكشط ما سيعطي حسبه حركية لنقل البضائع بهذه المنطقة الحدودية  ويساهم في خلق  الثروة ومناصب الشغل و تثبيت الساكنة  في مناطقهم الأصلية  .

وأفاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني بأن 170متعاملا اقتصاديا يعولون كثيرا على مشاركتهم في المعرض التجاري المرتقب تنظيمه بنواكشوط بدءا من  الـ 23  أكتوبر الجاري في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات مثمنا  إرادة السلطات الجزائرية في تنمية المناطق الحدودية و التوجه نحو الأسواق الإفريقية .

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