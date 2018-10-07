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السعودية تنفي قتل خاشقجي

  07 أكتوبر 2018 - 11:07   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الدولي
السعودية تنفي قتل خاشقجي

نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول، صباح الأحد، مقتل خاشقجي داخل القنصلية

وقال  المسؤول في بيان أن"هذه الاتهامات عارية من الصحة".وشكك المصدر "أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع‏‎وكشف المصدر أن "وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي"

وكان القنصل العام السعودي قد قال لرويترز يوم السبت إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.وعاش خاشقجي في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى العام الأخير خوفا من الانتقام منه بسبب آرائه. ودخل القنصلية يوم الثلاثاء للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، حسبما أفادت خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج، واختفى خاشقجي منذ ذلك الحين

وقال مصدر أمني تركي لرويترز إن مجموعة مؤلفة من 15 سعوديا، من بينهم بعض المسؤولين، وصلت إلى اسطنبول في طائرتين ودخلت القنصلية في نفس يوم وجود خاشقجي هناك ثم غادرت تركيا فيما بعد . وأضاف المصدر التركي إن المسؤولين الأتراك يحاولون تحديد هوية هؤلاء الأشخاص

 

 

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