أردوغان يصرح حول خاشقجي

شريط الاخبار
تصاعد وتيرة الأزمة في البرلمان بعد مطالبة أويحيى وولد عباس برحيل بوحجة حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان "بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع" النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري" مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة منع وكالات الأسفار من الاستعانة بمرشدين مقيمين بالسعودية لتأطير المعتمرين الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الإرهابي "ميمون" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي يهوي إلى 88 مليار دولار ونفاذه آفاق 2024 الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر يوما وطنيا للحريات أطباء مختصون ضحايا مروجي مخدرات زوّروا وصفات طبية بأسمائهم بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات زيتوني يدعو المؤرخين والمختصين إلى تدعيم البحث التاريخي 41 ألف عامل لم يستفيدوا من التأمين على مخاطر العمل 4 ملايين قنطار من البذور تحضيرا لموسم الحرث والبذر تعليمات تمنع ارتداء "الميني" والسراويل الممزقة بالجامعات السعودية وروسيا تستحوذان على حصة إيران لشهر نوفمبر المقبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية مختصة في الجباية حسبلاوي يجدد عزم الدولة على توفير الإمكانات لضمان العلاج الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. أردوغان يصرح حول خاشقجي

أردوغان يصرح حول خاشقجي

  07 أكتوبر 2018 - 14:55   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الدولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه يتابع مسألة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وسنعلن النتائج للعالم مهما كانت.

وأشار أردوغان في تصريح للصحفيين في العاصمة أنقرة، إلى أنه لا يزال لدى تركيا “توقعات إيجابية” بشأن قضية اختفاء خاشقجي خلال مراجعة قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وأوضح أردوغان، أنهم بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول.

ووصف الرئيس التركي اختفاء خاشقجي بالأمر المحزن للغاية، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أنه يجري التحقيق في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة.

وقال أردوغان: “ما زلت أحسن النية في توقعاتي، بإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها”.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً على خلفية اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وسبق أن عمل خاشقجي رئيس تحرير صحيفة في السعودية ومستشاراً للرئيس السابق للمخابرات السعودية. وقد غادر المملكة العام الماضي قائلاً، إنه يخشى الانتقام منه بسبب زيادة انتقاده لسياسة السعودية في حرب اليمن وحملتها على المعارضة.

ودخل خاشقجي القنصلية، الثلاثاء، للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل. ويقول مسؤولون سعوديون، إنه غادر القنصلية بعد فترة وجيزة، لكن خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج قالت إنه لم يخرج قط.

وقال مصدران تركيان، إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الأسبوع الماضي، فيما وصفه المصدران بالاستهداف المتعمد لمنتقد بارز لحكام المملكة.

وقال أحد المصدرين لوكالة رويترز للأنباء، السبت: “التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية”.

وقال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، إن السلطات لديها معلومات ملموسة بشأن قضية خاشقجي وإنه يعتقد أن الصحفي قتل في القنصلية.

ونفى مصدر سعودي مسؤول في القنصلية العامة للسعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية وقال في بيان إن الاتهامات لا أساس لها.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أمس (السبت)، إن 15 سعودياً، بينهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول على متن طائرتين، وتواجدوا بالقنصلية السعودية بالتزامن مع وجود الصحفي خاشقجي فيها.

وأضافت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء، أن المسؤولين عادوا لاحقاً إلى البلدان التي قدموا منها.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات