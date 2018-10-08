تركيا تطلب من السعودية تفتيش القنصلية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، بأن تركيا طلبت من السعودية السماح للأجهزة الأمنية التركية بتفتيش القنصلية على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

و ذكر التلفزيون التركي، اليوم أن أنقرة استدعت أمس الأحد السفير السعودي لديها مرتين.

وتأتي هذه الخطوة التركية في ظل استمرار تضارب الأنباء حول مصير الصحفي السعودي، الذي اختفى منذ الثلاثاء الماضي. كما تأتي بعد أيام على إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده مستعدة للسماح للسلطات التركية بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن الصحفي السعودي المفقود.