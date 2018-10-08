اعتقال نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

قالت زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أن قوات الأمن المصري ، اعتقلت نجلها عبدالله، اليوم الأربعاء واقتادته إلى جهة مجهولة

ونشرت نجلاء زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي عبر حسابها بفايسبوك تدوينة قالت فيها أن ابنها اعتقل وكان نجل مرسي قد أدلي بتصريحات قبل أيام بشأن صحة والده عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها أسرة مرسي للمرة الأولى منذ عامين.يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على عبد الله مرسي عام 2014 في قضية "حيازة حشيش" قبل أن يطلق سراحه لعدم وجود أدلة، حيث اعتبرتها عائلته حينها قضية مفبركة وملفقة لا أساس لها