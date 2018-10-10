وفد سعودي في أنقرة للتحقيق حول اختفاء خاشقجي

نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مطلعة أن وفدا سعوديا رفيع المستوى، وصل إلى أنقرة لمعالجة أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول

وكشفت تلك المصادر أن الوفد السعودي يرأسه الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي، أمير مكة ورئيس لجنة الحج المركزية.ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها تحرك من طرف الأجهزة التقليدية في السعودية لحل أزمة اختفاء خاشقجي.وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أعلن أمس عن اتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة والرياض تتولى الكشف عن مصير الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على مبادرة من السعودية.وقال كالن: "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادث خاشقجي، بناء على مقترح من الجانب السعودي"