ترامب سيستقبله في البيت الأبيض

تركيا تفرج عن القس الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيستقبل في البيت الأبيض القس أندرو كريغ برانسون، الذي أخلت السلطات التركية سبيله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، الجمعة، للإعلام في البيت الأبيض.

وأمس (الجمعة)، أمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب)، بسجن برانسون، ثلاثة أعوام وشهر ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وقال ترامب، إن لديه أنباء سارة، موضحاً أن القس استقل الطائرة من تركيا، وتوجه إلى ألمانيا على الأغلب لإجراء بعض الفحوص.

وأضاف أن الاحتمال كبير بأن يستقبل القس، السبت، في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض.

ونفى الرئيس الأمريكي، أن يكون إخلاء سبيل برانسون تم بموجب صفقة مع السلطات التركية.

وأواخر جويلية الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير، الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي “غولن” و”بي كا كا” الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.