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جمعة دامية جديدة

شهيدة فلسطينية في الضفة وسبعة بغزة

  13 أكتوبر 2018 - 11:00   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الدولي
شهيدة فلسطينية في الضفة وسبعة بغزة

 استشهدت سيدة فلسطينية، وأصيب زوجها، مساء الجمعة، إثر تعرض مركبتهما لهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين إسرائيليين، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، ذكرت مصادر محلية، استشهاد عائشة محمد رابي (45 عاماً)، من بلدة بديا، قضاء مدينة سلفيت، إثر تعرضها وزوجها للاعتداء من قبل مستوطنين بإلقاء الحجارة على مركبتهما قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وبينت المصادر، أن السيدة أصيبت بحجر في رأسها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى استشهادها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، أن طواقمها نقلت السيدة إلى مستشفى رافيديا الحكومي بنابلس، بعد أن أصيبت بحجر بالرأس بالقرب من حاجز حوارة، فيما أعلن عن وفاتها عقب ذلك.

وفي جمعة دموية جديدة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، من اعتداءاته بالذخيرة الحية وقنابل الغاز على آلاف المتظاهرين الفلسطينيين السلميين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع في بيان، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 154 آخرون بالرصاص الحي؛ جراء استهداف قوات الاحتلال للمشاركين بمسيرات “العودة” السلمية.

وقالت الوزارة: “إن بين المصابين 50 طفلاً، و10 سيدات، وصحفيين اثنين” (دون تقديم مزيد من التفاصيل).

واحتشد آلاف الفلسطينيين، مساء الجمعة، عند 5 نقاط تقع على طول حدود القطاع، للمشاركة في المسيرات، التي أطلق عليها “جمعة انتفاضة القدس”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، قتله عدد من الفلسطينيين، بزعم قيامهم بزرع قنبلة ناسفة وتفجيرها عند السياج الحدودي مع غزة، ومحاولة الوصول إلى موقع عسكري تابع له.

وادعى الجيش في بيان، أن قواته رصدت عدداً من الفلسطينيين تسلقوا السياج (الحدودي) جنوب غزة، ووضعوا عبوة ناسفة انفجرت وأشعلت السياج، وأن الجنود أطلقوا النار تجاههم وقتلوهم جميعاً، دون تقديم رقم محدد.

وبدأت مسيرات “العودة”، منذ 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بـ”حق العودة”، ورفع الحصار عن غزة.

ومنذ ذلك التاريخ، استشهد 205 فلسطينيين على الأقل برصاص إسرائيلي معظمهم على حدود قطاع غزة. وفي المقابل، قتل جندي إسرائيلي واحد.

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