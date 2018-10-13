إستشهاد فلسطينية على أيدي مستوطنين صهاينة

استشهدت فلسطينية أم لـ8 أطفال، وإصابة زوجها الليلة الماضية جراء تعرضهما لاعتداء مستوطنين صهاينة، عليهم قرب حاجز جنوبي نابلس، بالضفة الغربية

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المجني عليها هي عائشة محمد الرابي (47 عاما) من بلدة بديا غرب سلفيت، وأن زوجها يعقوب الرابي وأن المستوطنين رشقوا سيارتهما بالحجارة عند الحاجز المشار إليه

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الرابي أصيبت بحجر في رأسها وتم نقلها بحالة حرجة إلى مركز طوارئ حوارة، وأعلن عن وفاتها هناك، قبل نقل جثمانها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، في حين نقل زوجها إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج