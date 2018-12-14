دعوات للتظاهر في ثلاث دول أوروبية

دعا منظمو مظاهرات "السترات الصفراء"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إلى مظاهرات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، السبت المقبل.

ووجه ناشطون دعوات لتنظيم احتجاجات في جميع مدن الدول الثلاث، لا سيما العاصمة الفرنسية باريس.

واتهم ممثلون عن "السترات الصفراء" الحكومة بافتعال هجوم ستراسبورغ، لإخماد الحراك الاحتجاجي، المستمر منذ أسابيع.

ولم تفلح تدابير اجتماعية، أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أيام، في إخماد الاحتقان الشعبي، الذي توسع إلى حد المطالبة برحيل الأخير.

وفي بلجيكا، تقدم منظمو احتجاجات "السترات الصفراء" بطلب إلى الشرطة للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات في ميدان "لوكسمبورغ" وسط العاصمة بروكسل.

وفي هولندا أيضًا، يعتزم ناشطون تنظيم مظاهرات مماثلة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء مارك روته.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت موجة من الاحتجاجات تضرب عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، انطلقت من فرنسا وطالت كلًا من هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا وصربيا والمجر.