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تأجيل خمس مباريات بسبب "السترات الصفراء"

  14 ديسمبر 2018 - 11:50   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الدولي
تأجيل خمس مباريات بسبب "السترات الصفراء"

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تأجيل خمس مباريات في المسابقة الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية عقب الاحتجاجات ضد الحكومة ليتقلص برنامج المسابقة للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ديجون يوم السبت ضمن المباريات المؤجلة فضلا عن مباراة اميان مع انجيه ونانت مع مونبلييه. كما تأجلت مباريات أولمبيك مرسيليا مع بوردو وغانغون مع ملعب رين يوم الأحد المقبل.

وقالت الرابطة في بيان "”مع استمرار المخاوف الأمنية تقرر تأجيل مباريات ضمن الجولة 18 مقررة في ديجون ونانت واميان وغانغون ومرسيليا الأسبوع المقبل بينما تغيرت مواعيد المباريات المقررة في نيس وكاين".

وتأجلت مباراة كاين مع تولوز إلى يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الحالي بينما ستجرى مباراة نيس وسانت إيتيان يوم الأحد 16 من الشهر ذاته لتجنب تزاحم المباريات المؤجلة.

وتبدأ العطلة الشتوية في الدوري الفرنسي يوم 22 من الشهر الحالي وتستمر حتى 12 يناير المقبل.

وألغيت ست من عشر مباريات في الجولة الماضية بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

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