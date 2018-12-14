الشرطة الفرنسية تقضي على منفذ عملية ستراسبورغ

أسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن تصفية شريف شيكات، منفذ الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى في المدينة نفسها قبل أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر مطلع.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، تصفية منفذ هجوم ستراسبورغ، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين، يوم الثلاثاء الماضي. وأورد الوزير أن فريقا أمنيا مكونا من ثلاثة عناصر شرطة لمح رجلا يشبه مطلوبا منذ مساء الثلاثاء، فقام أفراد الشرطة بتوقيفه . وأوضح كاستانير أن الرجل أبدى مقاومة مسلحة أثناء احتجازه، فأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى "تحييده"، بحسب قول الوزير.