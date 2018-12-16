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أستراليا تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

  16 ديسمبر 2018 - 11:25   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الدولي
أستراليا تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

أعلنت أستراليا، أمس عن اعترافها رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشترطة إيجاد تسوية مع الفلسطينيين لتقوم بنقل سفارتها إلى القدس، وهو القرار الذي واجه سيلا من الانتقادات خاصة من قبل الدولة الجارة إندونيسيا، واعتبره وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، “ذرا للرماد في العيون”.

 كشف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قائلا في كلمة ألقاها من عاصمة بلاده: “تعترف أستراليا الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكونها تضم مقر الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية (الإسرائيلية)”، مردفا: “نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الغربية بعد تقرير وضع نهائي بين الجانبين بناء على تسوية سلمية”.

ويأتي الإعلان قبل الانتخابات التكميلية على مقعد “تيرنبول” السابق في مدينة “وينتوورث”، حيث يرى معارضون أستراليون أن خطوة موريسون بمثابة المناورة السياسية التي يسعى من خلالها إلى كسب دعم اليهود في تلك المدينة، حيث يشكلون نسبة 12 بالمائة من إجمالي الناخبين فيها. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار أستراليا مخالف للقانون الدولي ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وأنها حاولت التخفيف من خطورة خطوتها، “عبر تمرير عناصره بالتداخل مع عناصر أخرى، قد توحي بأنها تعكس احترام والتزام سدني بالقرارات والقوانين الدولية”.

 

 

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