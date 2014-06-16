الاتحاد الأوروبي يقر شروط جديدة للحصول على فيزا شينغن

أقر مجلس أوروبا، شروطا جديدة يقرها الاتحاد الأوربي للحصول على فيزا شينغن.

وقال مجلس أوروبا، في بيان له، إنه يتم تحديث شروط الحصول على تأشيرة “شينغن”، لتحسين ظروف المسافرين.

وكذا تعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، ومراجعة مستمرة لرسوم التأشيرة.

ومن بين التعديلات، رفع تكلفة طلب التأشيرة، إلى 80 يورو، أي قرابة 11 ألف دينار جزائري.

وقال المسؤولون الأوروبيون، إن هذه الزيادة، ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات.

كما سيعمل، على تقييم هذه الرسوم، كل ثلاث سنوات، ليقوم بمراجعة مستمرة لها.

وقد توافق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي، على إمكانية تقديم الطلب ستة أشهر أو 15 يوما قبل السفر.

كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونيا.

كما سيتم اعتماد مقاربة، لتسليم تأشيرة دخول متعددة، مما يسمح للمسافرين، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية الفيزا، من سنة إلى خمس سنوات.

وتضمن ذات البيان، اتفاقا، يقضي بتقوية التعاون مع الدول الأخرى، فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية.

وفي حالة عدم تعاون البلد المعني بإعادة المهاجرين غير القانونيين، ستقترح هذه اللجنة على مجلس أوروبا، قراراً تنفيذياً يفرض قيوداً على التأشيرات، ورفعاً للرسوم الخاصة بتأشيرة “شينغن”.

في المقابل، إذا تعاونت الدول المعنية، يجوز للجنة أن تقترح على الاتحاد الأوروبي قرارا تنفيذيا، ينص على تخفيض رسوم التأشيرات، وتخفيض مدة البت في طلبات التأشيرات أو تمديد صلاحيات الدخول المتعددة.

ولدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يتوجب على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها.