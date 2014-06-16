وزير النقل المصري يستقيل

شريط الاخبار
دورات تكوينية لفائدة مهنيي المؤسسات التابعة للتضامن شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع دعوة ترامب لكبح جهود «أوبك» تهوي بأسعار النفط 65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال! بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس إصدار قاموس لغة الإشارات باللغة الأمازيغية قريبا «الديمقراطية خيار استراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون وليست مجرد شعار» وزارة السكن تأمر بمعالجة طعون السكن في آجالها تفاديا للاحتجاجات آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو للتنديد بالعهدة الخامسة «يجب إشراك مختلف الفاعلين لتشخيص مشاكل التعليم» إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست ڤايد صالح يثمن الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر تخصيص 10 آلاف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة النــــواب يديـــــرون ظهرهـــــم للشعـــــــب! شاب يشيد بأعمال «داعش» بنشر فيديو على موقع «يوتوب» سلطة ضبط السمعي البصري ترد على انتقادات أويحيى التهاب الأسعار يهدد القدرة الشرائية للمواطنين إجراء المسابقة الثانية لترقية الأساتذة لرتبتي رئيسي ومكون يوم 16 مارس بالصور طلبة المعاهد والجامعات يخرجون إلى الشارع وهم يرددون "سلمية سلمية". الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو 47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. وزير النقل المصري يستقيل

وزير النقل المصري يستقيل

  27 فيفري 2019 - 13:51   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الدولي
وزير النقل المصري يستقيل

تقدم الدكتور هشام عرفات وزير النقل باستقالته، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ رئيس الوزراء قبل الاستقالة.ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات