أعاصير تضرب ولايتين أمريكيتين وتخلف دمارا هائلا وغير مسبوق

خلفت أعاصير قوية، اجتاحت ولايتي جورجيا وألاباما، الأمريكيتين، ما لا يقل عن 23 قتيل، من بينهم أطفال.

وقالت السلطات الأمريكية، إن الأعاصير خلفت دمار كبير وغير مسبوق، وعدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأضافت السلطات أن عناصر فرق الإنقاذ، قضوا ليلة صعبة في انتشال القتلى والمصابين، من تحت أنقاض المنازل والمباني.

وقال قائد شرطة لي كاونتي، “جاي جونز”، خلال مقابلة مع “سي إن إن”: ” لا أتذكر أني رأيت هذا الحجم الكبير من الأنقاض من قبل”.

وقالت المتحدثة باسم شركة “جورجيا باور”: “إن العواصف اقتلعت أشجارا ودمرت منازل في ولاية جورجيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي”.

ودعا الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب” سكان ألاباما، والمناطق الأخرى التي تضررت جراء العواصف، إلى أن يكونوا حذرين”.

وقال ترامب “كانت الأعاصير والعواصف عنيفة بحق، وربما يكون هناك المزيد”.

وأشارت خدمات الأرصاد الجوية المحلية، إلى أنه ضرب إعصاران، مقاطعة لي.

واضافت نفس المصادر، أنه قد تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن عشرة أعاصير، في ألاباما وجورجيا، الأحد.