السيسي يحذر من “مظاهرات الدول المجاورة”

حذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، من مخاطر المظاهرات، على مصر، والدول العربية المجاورة.

وأشار السيسي، خلال ندوة صحفية، عقدت بمناسبة يوم الشهيد المصري، إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها مصر، بعد الثورة التي أسقطت حسني مبارك.

وتحدث الرئيس المصري، أن ما يجري في “دول أخرى مجاورة”، دون أن يسميها، تضييع لبلدها، لأن الاحتجاجات والمظاهرات لها ثمن.

وشدد الرئيس المصري على أن “الأجيال المقبلة هي التي ستدفع ثمن عدم الاستقرار”.

وذكر السيسي، بأن مصر خسرت في عام ونصف، بعد ثورة 2011، نصف الاحتياطي من العملة الأجنبية.

وأكد على أن الجيش المصري، كان طوال الوقت حريصا، على “أن لا يؤذى أو يقتل مصري واحدا”.

وتابع السيسي: “طلبت منذ 3 سنوات، عمل لجنة لدراسة ما تم خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 لكي نضعه أمامكم، حتى تعرفوا كيف تُدمر الدول وكيف تضيع البلاد”.

وطالب السيسي المصريين، بأن يشرحوا لأبنائهم، مدى الخسارة، التي عادت على البلاد من جراء الثورة على مبارك.

كما حذر السيسي، من “حروب جديدة”، والتي تقوم على استخدام وسائل الاتصال الحديثة، لنشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس ببعضها وبقياداتها.