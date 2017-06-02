محاولة طعن في محل تجاري بباريس

هاجم رجل يحمل بسكين ويرتدي ملابس إسلامية تقليدية مواطنا، بعد أن اشترى الأخير زجاجة بيرة في أحد محلات العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية مقطع فيديو للحادث الذي وقع مساء الثلاثاء، داخل محل "مونوبريكس" بالحي الـ13 في المدينة.

ويظهر الشريط أن الرجل الذي يرتدي جبة اعتدى بسكين على مواطن عند مدخل المحل، ويفترض أن الضحية تعرض لإصابة طفيفة في الكتف، بينما تصدى صديقه للمهاجم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التحقيق قوله إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، بعد يوم من وقوع الحادثة، وهو شاب ولد في باريس العام 1996.

وأضاف المصدر أن المحققين لم يكشفوا بعد عن سبب الهجوم وما إذا كان المعتدي يعرف ضحيته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المهاجم ليس متطرفا ولم ترفع لجنة مكافحة الإرهاب بعد قضية بخصوص الحادث.