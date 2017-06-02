ويكيليكس يكشف عن تقنية جديدة سمحت لـ"CIA" بشن هجمات إلكترونية

نشر موقع "ويكيليكس" وثائق تتضمن وصف تقنية "Pandemic" (الجائحة) التي تسمح لوكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بشن هجمات إلكترونية.

وأوضح "ويكيليكس" أن هذه التقنية تسمح لـ "سي أي ايه" باستخدام خوادم نقل الملفات بنظام التشغيل "ويندوز" لنقل فيروسات حاسوبية إلى أجهزة مستخدمين موجودين داخل شبكة محلية.

يذكر أن موقع "ويكيليكس" بدأ في 7 مارس الماضي بنشر مجموعة كبيرة من المعلومات الخاصة بمختلف وسائل التجسس الإلكتروني، التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشارت تلك الوثائق إلى أن "سي أي ايه" صممت برامج تسمح بالتجسس باستخدام هواتف محمولة، وكذلك تكنولوجيات تسمح بالوصول إلى هواتف ذكية في جميع أنحاء العالم. وتسمح البرامج المذكورة بقراءة الرسائل الصوتية والنصية، بما في ذلك في تطبيقي "واتسآب" و"تيليغرام".

كما كشف "ويكيليكس" سابقا عن مشروع "أثينا" لوكالة الاستخبارات المركزية، وهو مشروع قادر على اختراق نظام التشغيل "ويندوز".