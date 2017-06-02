ثلاث ولايات أمريكية تتحدى ترامب وتعلن تمسكها باتفاقية باريس للمناخ

أفادت صحيفة Hill بأن حكام ثلاث ولايات أمريكية، وهي واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك، أكدوا تمسكهم باتفاقية باريس للمناخ على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج منها.

وقال جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، إن رأي ترامب في أن "التغيرات المناخية مجرد خيال يعارض أراء جميع العلماء"، وإن كاليفورنيا وولايات أخرى ستشارك في اتفاقية باريس للمناخ.

من جهته، اتهم أندرو كوامو، حاكم ولاية نيويورك، إدارة ترامب بـ"التراجع عن الزعامة والجلوس في الصف الثاني مقارنة مع الدول الأخرى"، فيما أعلن جاي إينسلي حاكم ولاية واشنطن أن المدن والولايات الأمريكية تتحمل الآن كافة مسؤوليتها عن المناخ.

يذكر أن "تحالف الولايات الثلاث" الذي أطلق حكامها عليه اسم "التحالف المناخي للولايات المتحدة" يهدف إلى التمسك بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، وليس لديه أية أهداف أخرى.ذ

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري.