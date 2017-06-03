فرنسا تقضي على 20 ارهابيا في مالي خلال أسبوع

تمكنت القوات الفرنسية من القضاء على حوالي 20 إرهابيا في شمال مالي هذا الأسبوع، حسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن الجيش الفرنسي استخدم في العملية التي شنها التلاثاء الماضي، مقاتلات ومروحيات هليكوبتر هجومية.

وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن القضاء على 20 إرهابيا بالإضافة إلى اعتقال أخرين والاستحواذ على أسلحة خلال عمليات التفتيش التي قامت بها.

للإشارة، تدخلت فرنسا عام 2013 لطرد إرهابيين لهم صلة بتنظيم الاعدة سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بسنة.