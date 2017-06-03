اعتقال شاب للاشتباه بعلاقته بهجوم مانشستر

ألقت شرطة مدينة مانشستر البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عاما للاشتباه بعلاقته بالهجوم الذي شهدته المدينة قبل أسبوعين، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم السبت: "محققو هجوم مانشستر أوقفوا شخصا يبلغ من العمر 24 عاما، الليلة الماضية، في منطقة رازهولم".

وأضافت الشرطة في بيانها أن إيقاف الشاب يأتي "للاشتباه به في الهجوم العدواني الذي شهدته مانشستر".

وأشارت إلى أنها قبضت على المشتبه به في مانشستر وإن عدد المحتجزين فيما يتصل بالهجوم بلغ بذلك 11 شخصا.

وأطلقت السلطات سراح ستة آخرين دون توجيه اتهامات إليهم.