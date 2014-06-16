الكيان الصهيوني يعتقل 32 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الكيان الصهيوني، الأحد، حملة اعتقالات في عدد من المناطق بالضفة الغربية اعتقلت خلالها 32 مواطن فلسطيني بينهم نائبين في حركة "حماس".

وجاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني، أولادته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الكيان اعتقلت شابين بمدينة القدس المحتلة بعد دهم منزلي ذويهما. بينما تم اعتقال 13 فلسطنيا في منطقتي الخليل وقلقيلية.

وأضاف البيان ذاته، أن قوات الكيان الصهيوني اعتقلت 7 مواطنيين في منطقتي أريحا وجنين، علاوة على اعتقال نائبين في حركة "حماس" في منطقة طوباس وكذا ناشط في مقاومة الجدار والاستيطان غربي رام الله.