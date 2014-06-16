"الأنتربول" ينشر قائمة تتضمن أسماء 173 انتحاريا يخططون لاستهداف أوروبا

نشرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، الأحد، لائحة تتضمن أسماء 173 انتحاريا يتنمون إلى تنظيم داعش الارهابي يحاولون تنفذ عملية انتحارية في أوروبا.

وحسبما أفادت به صحيفة "غارديان" البريطانية، سلمت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" للاستخبارات الأوروبية شهر ماي المنصرم، قائمة تتضمن اسماء 173 انتحاريا ينتمون إلى تنظيم داعش وكلت اليهم مهام الوصول إلى الأراضي الأوروبية بصدد تنفيذ عمليات انتحارية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء الارهابيين تم تدريبهم على تنفذ عمليات انتحارية بطريقة جديدة، وذلك للانتقام من الخسائر التي تعرض إليها التنظيم في العراق وسوريا خصوصا في الأونة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، استنادا لتقرير "الأنتربول"، أن الخسارة التي تجرعها داعش في العراق وسوريا ستدفعه إلى شن هجمات عنيفة في الأراضي الأوروبية، حيث يخططون لتنفذ عمليات انتحارية أو زرع متفجرات في أماكن عمومية لقتلى العدد الممكن من الأشخاص.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن القائمة تم اعدادها من قبل الاستخبارات الأمريكية بناءا على الوثائق التي عثرت عليها في مخابئ الارهابيين خلال العمليات الأمنية التي كانوا يقومون بها على الأراضي العراقية والسورية، حيث سلمها هذا الأخير إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ "آف بي آي" الذي بدوره قدمها إلى "الأنتربول".