مجلس الأمن يعقد اجتماعا عاجلا غدا حول الأوضاع في القدس!

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا غدا الاثنين لمناقشة تصاعد أعمال العنف في القدس المحتلة حسبما ذكر دبلوماسيون يوم السبت.

وذكرت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر جويلية أن الاجتماع سيعقد خلف أبواب مغلقة.

ودعت كل من مصر وفرنسا والسويد امس السبت إلى عقد هذا الاجتماع .

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا أول أمس الجمعة في إطلاق نار إسرائيلي فيما أصيب أكثر من 400 أخرين خلال سلسلة مواجهات في كل من شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن احتجاجات على نصب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى فيما سمي ب " جمعة الغضب".