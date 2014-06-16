نحو ازالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة ستزيل البوابات الإلكترونية من محيط المسجد الأقصى، وستلجأ للتفتيش اليدوي على خلفية التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية.

وقالت القناة دون أن تكشف مصادرها، إنه "بعد حالة التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية، بسبب البوابات الإلكترونية، تتجه الشرطة بدءا من الليلة لإزالة البوابات الالكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد الأقصى تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خلال استخدام الهروات المعدنية".

وأشارت القناة إلى أن رئيس الشرطة الإسرائيلية في القدس يورام هيلفي ورئيس بلدية القدس نير بركات يدعمان هذا الحل.

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت القناة الثانية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع الأحد لمناقشة التطورات الأمنية في القدس.

يواصل الفلسطينيون ولليوم السابع على التوالي رفضهم الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة على مداخل المسجد الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة باب الأسباط، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات.

وشهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى أمس، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.