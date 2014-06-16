السعودية تطرح صكوكا بالعملة المحلية

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم من خلال البرنامج، بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين، بالعملة المحلية "الريال" وفقا لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.

وجاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال، وستكون للبنوك السعودية مهلة لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث.

وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا.

وقالت الحكومة السعودية مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وأعلنت المالية السعودية، في افريل الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.