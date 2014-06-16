إسرائيل لا تنوي إزالة البوابات الإلكترونية

فشل مجلس الوزراء "الإسرائيلي" المصغر مجددا خلال اجتماعه الليلة الماضية في التوصل لقرار يقضي بحل أزمة البوابات الإلكترونية التي نصبتها قوات دولة الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى، وهو الاجتماع الثاني منذ عودة بنيامين نتنياهو من أوروبا الجمعة الماضي، وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا جديدا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو شخصيا اتصل بالسفير الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين، وطلب منهم التدخل والضغط على العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني بشكل مكثف لإيقاف الاحتجاجات، وقبول التفتيش على بوابات الأقصى.

وذكرت وكالة "معا" نقلا عن مصادر رفيعة أن القيادة الفلسطينية التي أوقفت الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل، سترفض أية حلول وسط في هذا الموضوع، ولن تكون هناك أي مفاوضات على بوابات الأقصى.