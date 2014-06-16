روسيا تسلم 23 طنا من المساعدات لليمن

هبطت في مطار عدن اليوم الاثنين طائرة روسية تحمل على متنها أكثر من 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتضررين جراء الصراع المسلح الدائر في اليمن.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية قوله إن الدفعة الجديدة من المساعدات تحتوي خصوصا على المواد الغذائية والخيام الكبيرة التي ستصبح ملجأ مؤقتا للمحتاجين.تجدر الإشارة إلى أن دفعة مماثلة من المساعدات الروسية قد دخلت الأراضي اليمنية في الأسبوع الماضي، وأجلت الطائرة من البلاد في رحلة العودة 62 مواطنا روسيا ومن رابطة الدول المستقلة فضلوا مغادرة اليمن.