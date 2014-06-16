جيش الإحتلال يقصف قطاع غزة

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن مدفعية الجيش الإحتلال أطلقت فجر اليوم الاثنين النيران على مواقع في قطاع غزة

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية تأكيدها أن الجيش الصهيوني أطلق عدة قذائف باتجاه مواقع رصد شرق دير البلح وسط القطاع، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.من جانبها، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هذه الأنباء، موضحة أن هدف القصف هو مواقع لحركة حماس جنوب القطاع.وذكرت الصحيفة أن نيران المدفعية الاحتلال الإسرائيلي جاءت ردا على سقوط صاروخ محلي الصنع أطلق من الأراضي الفلسطينية أمس الأحد، في منطقة غير مأهولة قرب السياج الأمني بالنقب الغربي، وذلك دون إلحاق أي ضرر بشري أو مادي