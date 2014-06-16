جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد مصلين فلسطينيين من المسجد الأقصى

أفادت مراسلة RT في القدس بأن قوات الأمن الإسرائيلية طردت المصلين الفلسطينيين المعتصمين من محيط أحد أبواب المسجد الأقصى

من جانبها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، قوله إن القوات الإسرائيلية أبعدت المعتصمين وطالبتهم بعدم التواجد في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، يذكر أن محيط الحرم القدسي شهد خلال الأسبوع المنصرم تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر، وذلك بعد إقامة السلطات الإسرائيلية بوابات التفتيش الإلكتروني وكاميرات المراقبة في المنطقة