بدء محاكمة 17 صحفيا في تركيا

وسط ترقب تركي ودولي، انطلقت في إسطنبول اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة صحفيين وإداريين في جريدة "جمهورييت" المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية أن 17 من أبرز الصحفيين والمدراء في "جمهورييت" يمثلون أمام القضاء بعد أن قضى 11 منهم نحو 8 أشهر وراء القضبان بعد اعتقالهم في أكتوبر/تشرين الأول بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

يذكر أنه توجد بين المتهمين أسماء معروفة في الأوساط الإعلامية التركية، منها الكاتب قدري غورسل، ورئيس تحرير "جمهورييت" مراد صابونجو، فضلا عن رسام الكاريكاتور موسى كارت، والصحفي الاستقصائي أحمد شيك الذي اكتسب شهرة واسعة لنشره في عام 2011 كتابا مدويا تحت عنوان "جيش الإمام" الذي يكشف مدى خضوع الدولة التركية لمنظمة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.