وقوع قتلى في هجوم لطالبان على مستشفى وسط أفغانستان

اتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بقتل 35 شخصا خلال هجوم على مستشفى في ولاية غور وسط أفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت "فرانس برس" اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي قوله: "عندما دخل عناصر طالبان المستشفى، قتلوا 35 مدنيا"، دون أن يوضح ما إذا كان الضحايا من المرضى أو الأطباء. ووصف المسؤول الحادث بـأنه "جريمة وحشية ضد الإنسانية".

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل، لكن تقارير غير مؤكدة أفادت أمس الأحد، بأن عناصر طالبان أشعلوا النار داخل مبنى المستشفى وقتلوا جميع من بداخله.