مجلس الأمن يعجز عن التوصل إلى موقف عملي بشأن الأقصى

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن الوضع في القدس لم تتوج بالتوصل إلى موقف عملي

وذكر منصور في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس عجزوا عن التوصل إلى صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، موضحا أن ما جرى خلال الجلسة لم يرتق إلى مستوى ما يحدث في القدس.وكشف الدبلوماسي الفلسطيني أن الولايات المتحدة رفضت إدانة ما وصفه بـ"الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط مجلس الأمن وقراراته"، وحتى رفضت صدور إعلان بيان حول تطورات الأحداث في المسجد الأقصى، وذلك في إطار الجلسة التي عقدت بطلب من السويد وفرنسا ومصر