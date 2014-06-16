صندوق النقد الدولي قد ينقل مقره من واشنطن إلى بكين

من المحتمل أن يتم نقل مقر صندوق النقد الدولي من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى بكين في الصين في حال واصل الاقتصاد الصيني زخمة في النمو واستمر الصندوق في الإصلاح.

وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي " كريستين لاغارد"، الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يتخد الصندوق من بكين مقرا له خلال الـ 10 سنوات الأخيرة خصوصا وأن القوانين الداخلية للصندوق تدعو إلى أن يكون مقر المكتب الرئيسي للمؤسسة موجودا في أكبر اقتصاد عضو.

وأضاف المصدر ذاته، أن واحدة من أهم الأولويات بالنسبة لصندوق النقد الدولي في العقد المقبل هو تمثيل الاقتصادات الأعضاء فيه بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه "من أجل مواصلة الحفاظ على أهميته فإن عليه أن يكون ممثلا بقدر الإمكان وأفضل مما هو عليه حال العضوية اليوم".

وتابعت "لاغارد"، أنه "إذا استمرت الاتجاهات (من حيث النمو) فإن ذلك يعني أن بعض اقتصادات السوق الناشئة الكبيرة التي .. هي معرضة لخطر التمثيل الناقص ستكون ممثلة بشكل أفضل في المؤسسة".

وكان صندوق النقد الدولي، قد طرح إصلاحات للحصص والحوكمة في عام 2010 بيد أن الإصلاحات لم تصبح نافذة إلا بعدما وافق الكونغرس الأمريكي على الخطة في عام 2015.