الاتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعهما في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

وأوضح حفتر والسراج في بيان مشترك لهما نقلته وكالة "فرانس برس"إنه قد تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا.

وتعهد السرّاج وحفتر بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية بسيادة القانون، تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

وأشار السراج وحفتر إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، ومواصلة الحوار السياسي الليبي، استكمالا للقاء أبو ظبي ماي 2017.

ومعلوم أن اللقاء تم برعاية فرنسية، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاءت المبادرة رغم التحديات التي يجسدها تعقيد الوضع في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي نهاية 2011، وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الأسلحة والبشر.





