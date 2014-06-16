الاتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا

شريط الاخبار
وفاة مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة نسبة النجاح في الـ"باك" 56.07 بالمائة نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين توقيف 18 ألف شخص في 16101 قضية تتعلق بمختلف الجنح حملة تبون قطيعة بين الدولة ورجال المال المزيّفين اسنتيو تطالب بن غبريت ووالي بلعباس بالتدخل الحكومة تأمر الولاة بجرد المشاريع المتأخرة نحو سحب آلاف القطع الأرضية من المستثمرين الوهميين هذه تفاصيل التجنيد في صفوف الدرك الاطلاع على نتائج البكالوريا بتشكيل الرمز #567* زوال اليوم مصالح الأمن تستنفر المعابر الحدودية لمنع عودة الدواعش أمبيا تؤكد أن مناضلي الحزب هم من سحبوا الثقة من بطاش مساهل في الإمارات ومصر لبحث سبل حلحلة الأزمة الخليجية نطالب بتنظيم ندوة وطنية حول إعادة النظر في المنظومة القانونية للاستثمار خلاطون و انتهازيون يقودون حملة ضد تبون وزير السياحة يبرر أسباب هجرة الجزائريين للاصطياف في الخارج! مساهل يشدد على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويات أفسيو في عين الإعصار وأعضاء بارزون تطالهم الإعذارات إدراج نظام أل ام دي في جامعة التكوين المتواصل قريبا توزيع جزء كبير من سكنات عدل 2 العام المقبل الأمن الوطني يعمم عمل الفرق المبحرة بمختلف الموانئ مكتتبو أل بي بي يطالبون بمراجعة سعر السكن وتمكينهم من الدفع الشهري تعويض 9 فلاحين متضررين من الحرائق بذراع الميزان وتيميزار نريد محاكمات شعبية للفاسدين أحزاب الموالاة تخشى الاصطفاف مع الحكومــــــــــــــة في حربها ضد حداد الإطاحة ببارون تهريب قطع الغيار ومعدات طبية بتلمسان تي أل أس كونتاكت يُخلف مواعيد إرجاع جوازات سفر الجزائريين! وزارة الصناعة تستدعي الفاعلين في قطاع السيارات لإعادة صياغة دفتر الشروط دبلوماسي موريتاني يدعو الجزائر والمغرب لفتح الحدود بينهما مجمّع أو تي أر أش بي متورط في تزوير الفواتير بميناء وهران المخزن يجند ألف مغربي لمنع احتكاك الصحراويين بمتظاهري حراك الريف طوارئ بمفتشية البيطرة عقب اكتشاف 190 إصابة بالحمى المالطية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الاتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا

الاتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا

  25 جويلية 2017 - 14:02   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الدولي
الاتفاق على وقف اطلاق النار في ليبيا

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعهما في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.
وأوضح حفتر والسراج في بيان مشترك لهما  نقلته وكالة "فرانس برس"إنه قد  تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا.
وتعهد السرّاج وحفتر بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية بسيادة القانون، تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار السراج وحفتر إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، ومواصلة الحوار السياسي الليبي، استكمالا للقاء أبو ظبي ماي 2017.
ومعلوم أن اللقاء تم برعاية فرنسية، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  وجاءت المبادرة رغم التحديات التي يجسدها تعقيد الوضع في ليبيا  منذ إسقاط نظام معمر القذافي نهاية 2011، وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الأسلحة والبشر.


تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات