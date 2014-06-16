المحكمة الأوروبية العليا تبقي حماس على قائمة الإرهاب الأوروبية

قررت محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، إبقاء حركة "حماس" على القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية

وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة البداية الأوروبية التي سبق لها أن قررت في ديسمبر عام 2014 إلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.وكان القرار برفع "حماس" من قائمة الإرهاب قد جاء باعتبار أن الأدلة التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، لم تكن كافية، بل اعتمدت على تقارير إعلامية ومعلومات مأخوذة من شبكة الإنترنت، بدلا من براهين قضائية صلبة