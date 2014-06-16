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حسب تقرير منظمة الصحة العالمية

وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1880 حالة

  26 جويلية 2017 - 13:27   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الدولي
وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1880 حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بالكوليرا تجاوزت 400 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1880 حالة منذ بدء تفشي الوباء في 27 أفريل الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير نقلته "الأناضول"، أنها "في الفترة من 27 أفريل إلى 25 جويلية سجلت 402 ألف و484 حالة يشتبه في إصابتهم بالكوليرا".

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل ألف و880 حالة وفاة جراء الوباء في الفترة نفسها.

وجاءت أرقام الوفيات المعلنة اليوم بزيادة 11 حالة وفاة، بالنسبة لأمس الثلاثاء، فيما ظلت الحالات المصابة في تزايد بمعدلها اليومي المعتاد (قرابة 6 آلاف حالة يومياً).

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل تلك الأرقام في 21 محافظة يمنية، وأن 296 مديرية من ضمن 333 مديرية في تلك المحافظات تم فيها تسجيل تلك الأرقام.

في السياق نفسه قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نصف المصابين بالكوليرا في اليمن هم من فئة الأطفال.

وأضافت المنظمة في تغريدة مقتضبة على "تويتر"، أن ربع حالات الوفيات المعلن عنها هي من الأطفال في اليمن.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

 

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