الاحتلال الإسرائيلي يعيد نصب الحواجز عند بابي الأسباط والساهرة في الأقصى

أعادت السلطات الإسرائيلية، الجمعة 28 جويلية، نصب حواجز ومتاريس حديدية عند بابي الأسباط والساهرة في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من الشرطة فرض قيود على دخول المصلين للقدس، من بينها السماح فقط بدخول النساء والرجال فوق سن 50 عاما للصلاة داخل باحات الأقصى، وعدم السماح للشبان بالدخول، وتعزيز الوجود العسكري في باحات الأقصى وخارجه وفي البلدة القديمة.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية تحتجز، في الوقت الراهن، حافلات كانت في طريقها إلى المسجد الأقصى في القدس، تقل فلسطينيين من "عرب 48".وأدى الآلاف من المقدسيين أمس الخميس صلاة المغرب والعشاء، داخل باحات المسجد الأقصى وخارجه وبالقرب من الأبواب، وذلك بعد 12 يوما من إغلاقه والصلاة خارج باحاته.