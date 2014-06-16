تصاعد التوتر في محيط الأقصى ومواجهات عند مدخل بيت لحم

أعادت القوات الاحتلال الإسرائيلي نصب حواجز ومتاريس حديدية عند بابي الأسباط والساهرة في المسجد الأقصى، و قامت بإطلاق قنابل الغاز على المصلين عند مدخل بيت لحم

وأدى، الجمعة 28 جويلية، آلاف الفلسطينيين الصلاة في شوارع مدينة القدس بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى.وقالت وكالة "معا" الإخبارية، إن الآلاف أقاموا الصلاة في حي وادي الجوز ومنطقة باب الأسباط وشارع صلاح الدين وباب العمود. وأضافت الوكالة أن صلاة الجمعة لم تقم في المسجد على مدار أسبوعين، الجمعة الأولى، حين وقعت العملية التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين وأغلق يومها الأقصى ومنع فيه الآذان، أما في الجمعة الثانية، فقد رفض الآلاف الدخول إلى المسجد، بعد تثبيت بوابات إلكترونية على أبوابه، وأدوا صلاتهم في ساحات المدينة.