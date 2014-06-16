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وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1889 حالة

  29 جويلية 2017 - 11:46   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الدولي
وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1889 حالة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا وباء  الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1889 حالة وفاة  وذلك منذ بدء تفشي المرض في 27  أفريل الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها  أن حالات الوفاة سجلت في 21 محافظة يمنية من  أصل 22 ينتشر فيها المرض  وذلك بزيادة 4 حالات فقط عن الأرقام المعلنة   الخميس.وما تزال محافظة حجة  شمال غرب اليمن  أكثر المناطق المنكوبة  بتسجيل 358  حالة وفاة  تليها محافظة إب (وسط)  ب240 حالة وفاة  ثم محافظة الحديدة (غرب)  بواقع 222 حالة وفاة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 40 ألف حالة جديدة يتوقع إصابتها بالوباء  خلال  الأسبوع الماضي  مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 414 ألفا و548  حالة.ووفقا للتقرير  فقد تماثل للشفاء من إجمالي الحالات المصابة  401 ألفا و123  حالة  فيما بلغ عدد الحالات التي تأكدت إصابتها مختبريا بالوباء 678 حالة فقط.وبعد ثلاثة أشهر من تفشي المرض  سجلت جميع المحافظات اليمنية حالات وفاة   باستثناء محافظة حضرموت التي اكتشف فيها 7 حالات إصابة فقط  فيما ظلت محافظة  أرخبيل سقطرى  خالية تماما من تسجيل أي إصابات.وتقول منظمات دولية  إن موجة الكوليرا التي شهدها اليمن هي الأسوأ في العالم   وأن العدد المسجل سنويا للمصابين بهذا الوباء في البلاد هو الأعلى في التاريخ.و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا  لم يلتق العلاج  والأطفال  الذين يعانون من سوء التغذية  وتقل أعمارهم عن 5  سنوات  معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.ويشهد اليمن  منذ خريف عام 2014  حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة   ومسلحي جماعة الحوثي  والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من  جهة أخرى  مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة  فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد هذا  البلد الفقير.

 

 

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