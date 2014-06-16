يهود يتظاهرون في واشنطن ضد الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

تظاهر مئات المحتجين من المسلمين واليهود معا أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وفيما راح المسلمين يقيمون صلاة الجمعة أمام السفارة ، طوق عدد من اليهود الأرثوذكس الجموع بلافتات كتب عليها "كل فلسطين يجب أن تعود إلى السيادة الفلسطينية".

وكتب على لافتة أخرى : "التوراة الحقيقة واليهود في أورشليم (القدس) وكافة أنحاء العالم يدينون الاعتداءات في الاقصى واحتلال كافة فلسطين" ، و"اليهودية ترفض الصهيونية ودولة إسرائيل".