ميناء المخا اليمني يتعرض لهجوم بقارب مفخخ والحوثيون يستهدفون سفينة إماراتية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تعرض ميناء المخا اليمني، اليوم السبت، لاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية عن قيادة التحالف قولها في بيان : "استهدفت المليشيات الحوثية فجر اليوم ميناء المخا اليمني بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجارا، ولم تحدث خسائر في الأرواح... ولا توجد أضرار تذكر".وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيها.ويأتي بيان التحالف العربي بعد أن أعلنت قوات تابعة للحوثيين، في وقت سابق من السبت، عن استهدافها لبارجة عسكرية إماراتية محملة بالمعدات العسكرية قبالة سواحل ميناء المخا غرب اليمن.ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مصدر من قوة الحوثيين البحرية أنه تم استهداف البارجة العسكرية الإماراتية "بسلاح مناسب".