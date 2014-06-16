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قتلى وجرحى جراء انفجار ضخم يهز مقديشو

  30 جويلية 2017 - 11:55   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الدولي
قتلى وجرحى جراء انفجار ضخم يهز مقديشو

أكدت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون على الأقل، جراء تفجير سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو

ونقلت وكالة "رويترز" عن الضابط في الشرطة، محمد حسين، قوله إن الهجوم وقع وسط شارع مكتظ قرب مركز للشرطة في محيط فندق "مكة المكرمة".وذكر الضابط أن معظم الضحايا مدنيون، مؤكدا أن حصيلة القتلى لا تزال في ارتفاع مستمر، إذ أصيب العديد من المتضررين بجروح بليغة.ورجح الضابط للصحفيين أن الهجوم قد يكون تفجيرا انتحاريا، مضيفا أن هدفه لم يحدد بعد.من جانبهم، أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن التفجير وقع أمام متجر كبير، مضيفين أن حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 10 أشخاص.وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة تبنت المسؤولية عن التفجير

 

 

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