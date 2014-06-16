قطر تنفذ مشاريع خيرية بنحو 10 ملايين دولار في الصومال

قالت مؤسسة "قطر الخيرية" أمس السبت، إنها نفذت 290 مشروعا في النصف الأول من العام 2017 في الصومال.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها "كرست أولوياتها إلى جانب التنمية، بالإغاثة العاجلة وحفر الآبار الارتوازية، وصولا إلى حلول جذرية لمشاكل الجفاف وتلبية الحاجات الملحة في المناطق التي ضربتها الكوارث الإنسانية المتتالية من الجفاف والتصحر وسوء التغذية".وحسب البيان، شملت المشاريع المقامة حفر آبار، وبناء مرافق تعليمية، ومراكز متعددة الخدمات، وبناء مرافق صحية، ومشاريع مدرة للدخل، وكفالات اجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع الإغاثة العاجلة.وأشار البيان إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة في النصف الأول من هذا االعام بلغت حوالي 35 مليون ريال قطري (ما يقرب من 10 ملايين دولار).وأكد البيان استمرار مشاريع أخرى في النصف الثاني من العام الجاري، يصل عددها إلى 610 مشاريع متنوعة، بتكلفة 24 مليون ريال قطري (ما يقرب من 7 ملايين دولار).