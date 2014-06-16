عراقي يطلق النار في ملهى بألمانيا وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد 30 جويلية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، بإطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة كونستانتس بمقاطعة بادن فورتمبرغ

وأوضحت الشرطة أن شخصا واحدا لقي حتفه إثر إطلاق أعيرة نارية في الملهى، كما لقى الجاني حتفه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة.وذكرت مصادر في الشرطة الألمانية، أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما، كان مواطنا عراقيا، ولكن ليس طالب لجوء، مستبعدة فرضية العمل الإرهابي في الهجوم على الملهى الليلي.ولم تتوفر على الفور أي معلومات بشأن دوافع المهاجم، الذي أصاب أحد رجال الشرطة في تبادل إطلاق النار معه داخل الملهى.وتقول الشرطة إنها نشرت فرقة من القوات الخاصة في مدينة كونستانز، تحسبا لاحتمال أن يكون الحادث جزءا من عملية أكبر.هذا وكان مسلح بسكين قد نفذ هجوما في متجر بمدينة هامبورغ الألمانية، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر