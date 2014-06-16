69 قتيلا بنيجيريا حصيلة هجوم بوكو حرام على موقع نفطي

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الدموية التي وقعت بين القوات الحكومية النايجيرية وجماعة بوكو حرام الارهابية الثلاثاء الماضي إلى 69 شخصا

وقالت أمس السبت مصادر طبية من منطقة ماغوميري في ولاية بورنو حيث وقع الهجوم إن "19 جنديا و33 عنصرا من وقوات الدفاع الشعبي و17 مدنيا قتلوا حتى الآن". يذكر أن وحدات من جماعة بوكو حرام اختطفت 10 موظفين في مؤسسة النفط الوطنية النايجيرية كانوا يقومون بالتنقيب عن النفط في حوض بحيرة تشاد شمال شرق البلاد فيما قامت القوات الحكومية بعملية لتحرير الرهائن أسفرت عن اشتباكات بين الجانبين أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا